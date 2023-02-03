Игнатьев объяснил участие представителей РФС на собрании АФК

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на участие представителей РФС в заседании конгресса Азиатской конфедерации футбола (АФК).

«Мне кажется, что они пока зондируют. Наверное, наши хотят иметь четкое представление, что будет, если Россия все-таки присоединится к Азии. Может ведь не получиться в европейском союзе. Чтобы не остаться не у дел, представители РФС занимаются двусторонним прорабатыванием этого вопроса. Но при этом я за то, чтобы мы остались в Европы и входили в состав УЕФА» — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.