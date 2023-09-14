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Сегодня, 10:18

Игнатьев объяснил, за счет чего сборная России ушла от поражения в матче с Катаром

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, благодаря чему российская команда ушла от поражения в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Мне понравились первые 20 минут в исполнении сборной России, когда команда была увереннее, быстрее, лучше контролировала мяч и выглядела психологически надежнее. Но потом чувство неуверенности у соперников ушло в небытие: Катар стал инициативнее и имел преимущество в объеме работы и количестве выигранных единоборств. К взятию ворот привела позиционная ошибка со стороны российских игроков обороны. Я думаю, что такие помарки — частые гости в нашей премьер-лиге. В этом эпизоде мы не столкнулись с чем-то новым.
Когда начались замены, решался вопрос знакомства с игроками: кто есть кто. По счету мы уступали, но концовка была за нами. Российские футболисты не были согласны с 0:1 на табло. Они стали больше атаковать и действовать гораздо агрессивнее, прибавили в движении и изменили психологический подход к игре. Замечательный гол забил Солдатенков. На этом эпопея закончилась, и мы возвращаемся на круги своя», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

Сборная Катара открыла счет на 70-й минуте благодаря голу Ахмеда Аль-Аельдина. У России на 90-й минуте отличился Александр Солдатенков.

Источник: Betonmobile
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