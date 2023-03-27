Игнатьев: «Какие сейчас основания для увольнения Карпина из сборной?»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе Валерия Карпина с национальной командой. Ранее специалиста раскритиковали за слова о том, что он не держится за место в сборной.

«Надо ли сборной менять тренера? Мало ли что он на эмоциях сказал? Он дело свое делает так, как положено в его ситуации. У нас футбол в загнанном положении, у людей плохое настроение, хочется играть в Лиге чемпионов. Так что я не вижу ничего плохого в его решениях. Пройдет время — человек не решит задачи, тогда не будем продлевать с ним контракт. Но сейчас какие на то основания? Можно уволить, назначить другого, но что это изменит? Потом и его уволим, чтобы назначить еще одного?

Не может игра нам сейчас нравиться. Эта сборная — отголоски всего, что происходит здесь. Понимаю, если в Англии или Франции ставят задачи выиграть турнир. Там есть основания для увольнения. Но у нас что?" - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1). 26 марта россияне в Санкт-Петербурге обыграли Ирак (2:0).