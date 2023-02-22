Игнатьев прокомментировал предложение РФС провести матч Россия — Ирак

Бывший главный тренер олимпийской сборной Ирака Борис Игнатьев поделился мнением по поводу предложения РФС провести в марте 2023 года в Сочи товарищеский матч Россия — Ирак.

«Сейчас любая игра с участием сборной России вызовет интерес. Очень важно показать, что наша команда жива, продолжает держать руку на пульсе и, как только откроются шлюзы, готова соревноваться на полном серьезе. Если говорить о сопернике, то, наверное, интересно посмотреть не только то, что творится на европейском континенте.

Я работал в Ираке. Знаю, что это такое. Там было очень серьезное отношение футболистов к процессу, особенно если сравнить с ОАЭ. Люди очень хотели тренироваться и играть, зарабатывать деньги. Я бы сказал, что они не особо обученные, но были неплохо подготовлены с точки зрения атлетизма и боевитости», — заявил Игнатьев «РБ Спорт».

Как ранее сообщал «СЭ», Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.