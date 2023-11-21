Игнатьев: «Уровень кубинской сборной — это их проблемы»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о товарищеском матче национальной команды против Кубы (8:0).

Игру, состоявшуюся 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», посетили 40 706 зрителей.

«Безусловно, когда команда заряжена на борьбу, когда она понимает, что от нее требуется и может воплотить идеи тренерского штаба в жизнь, болельщики получают удовольствие от сборной. Победа — это всегда приятно, как бы там ни было, — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт». — Сборная России сделала вчера все возможное, чтобы подтвердить свое реноме. А уровень кубинской сборной — это их проблемы. Получив свои восемь мячей, они должны сесть и подумать, как им развивать свою сборную. В любом случае можно было изменить себе и на этом уровне — выйти и играть во что угодно, только не в футбол. Приблизительно так, как было в матче с Кенией. А здесь все пошло так, как этого требовала ситуация. Большая аудитория зрителей, которая долгие годы не видела сборную, получила массу положительных эмоций. Теперь мы все будем оценивать эту игру как состоявшуюся и привлекательную».

Ранее Сергей Балахнин высказался о крупной победе сборной России в товарищеской встрече с Кубой.