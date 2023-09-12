Игнатьев считает, что в матче сборной России против Катара необходимо следить за взаимопониманием игроков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в товарищеском матче российской сборной против сборной Катара важен не результат, а взаимодействие игроков.

«Я бы цепляться особо за результат не стал, мне будет любопытно понаблюдать за взаимодействием игроков. Вот, например, Головин — играет в «Монако», в одной из лучших лиг мира. Насколько наши игроки смогут ему соответствовать? Как мы будем выглядеть против одной из далеко не самых сильных футбольных сборных? Ответив на эти вопросы, можно будет сделать вывод о том, как развивается наш футбол, насколько наши футболисты соответствуют высокому уровню. Рано или поздно мы обязательно столкнемся с тем, что вновь выйдем играть против европейских сборных. Мы сейчас потеряли привкус большого футбола, варясь в собственном соку», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

12 сентября сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Матч начнется в 18.15 по московскому времени.