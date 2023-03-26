Игнатьев: «Сборная России должна задавать тон игре в матче с Ираком»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что российская команда будет фаворитом в товарищеском матче против Ирака.

«Мы будем фаворитами этого матча и должны задавать тон игре. А соперник в лице Ирака должен искать пути, как не давать нам этого сделать. На самом деле только кажется, что сборная играла спустя рукава в матче с Ираном. Дело в том, что Иран по многим компонентам был сильнее. С точки зрения скорости, силовых компонентов и того, как они играли вверху. Мы видели эту команду на чемпионате мира, и она произвела хорошее впечатление. И здесь мы увидели все то, что было на ЧМ. Даже в одном из важных моментов — удары в створ — Иран нас превосходил 19:6», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.