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Сегодня, 11:06

Игнатьев высказался о подборе соперников для матчей сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о подборе соперников для матчей сборной России по футболу.

«Что скажу по подбору соперников для матчей сборной? Вопрос против кого играть не играет сейчас никакой роли. Был бы выбор с кем проводить матчи. Если между сборной Франции и Кубы выбрали бы Кубу, то это была бы непонятная и даже смешная ситуация. Но для нас ситуация эта далеко не смешная. Нам нужно, чтобы наш футбол был жив, чтобы мы могли рассчитывать на какое-то будущее, чтобы иметь какую-то дальнейшую перспективу. Но на сегодняшний день попадаются такие соперники», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав попали 29 футболистов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-igra-za-sbornuyu-rossii-eto-svoego-roda-ohrana/
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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