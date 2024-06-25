Игнатьев: «Пока мы отстранены, никаких проблем с совмещением у Карпина нет»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном продлении контракта Российским футбольным союзом (РФС) с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Не знаю, есть ли план оставить Карпина главным тренером сборной России до момента возвращения официальных матчей, потому что не могу знать, что в головах у руководителей РФС. На сегодняшний день это основополагающая фигура. Карпин хорошо управляет процессами в сборной России и «Ростове». Особых трудностей в его деятельности я не вижу. Все-таки мы не задействованы в матчах высокого уровня. Поэтому Валере надо продолжить работать.

Что будет дальше, нужно взвешивать потом. Когда мы вернемся к официальным матчам сборной, я за то, чтобы тренер не совмещал, а работал с одной командой. Либо клуб, либо сборная, но что-то одно», — сказал Игнатьев Legalbet.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний Валерий Карпин продлил соглашение со сборной Россией. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу главного тренера в сборной и «Ростове».