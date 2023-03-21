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Сегодня, 19:41

Игнатьев заявил, что ждет побед от сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирана.

«Почему бы сборной России не претендовать на победу? Наоборот, мы ждем от нее победы. Мы соскучились, давно не радовались, не аплодировали. Больше критиковали — но это наша команда, хочется увидеть ее в хорошем обличии. Что до состава, меня несколько тревожат центральные защитники. Джикия и Дивеев у нас лучшие, они выбыли. Но, думаю, не надо посыпать голову пеплом, нужно исходить из того, что мы играем, как бы то ни было, с Ираном. Если бы мы играли с Францией, Германией или даже Хорватией, разговор был бы покруче. Полагаю, наш штаб во главе с Валерием Георгиевичем выберет необходимый состав и сделает все возможное, чтобы команда хорошо атаковала и обязательно не пропускала», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20022757.shtml
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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