Игонин — о ретроматче между «Зенитом» и сборной России: «Безусловно, интересно сыграть»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном проведении товарищеского матча между сине-бело-голубыми и сборной России образца 2008 года.

«Безусловно, интересно сыграть такой матч. Единственное, что осталось не так много времени для организации этой игры. Но, вспоминая, как прошел ветеранский матч между «Зенитом» и «Спартаком», — были вполне себе положительные отзывы. Идея хорошая. Главное, чтобы организация этого матча сейчас сработала хорошо. В Санкт-Петербурге есть возможность сделать такого рода мероприятие в достаточно сжатые сроки, потому что здесь все любят футбол. Думаю, все получится», — цитирует Игонина «Чемпионат».

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Если игра состоится, то она пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня.