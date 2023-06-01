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Игонин — о ретроматче между «Зенитом» и сборной России: «Безусловно, интересно сыграть»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном проведении товарищеского матча между сине-бело-голубыми и сборной России образца 2008 года.

«Безусловно, интересно сыграть такой матч. Единственное, что осталось не так много времени для организации этой игры. Но, вспоминая, как прошел ветеранский матч между «Зенитом» и «Спартаком», — были вполне себе положительные отзывы. Идея хорошая. Главное, чтобы организация этого матча сейчас сработала хорошо. В Санкт-Петербурге есть возможность сделать такого рода мероприятие в достаточно сжатые сроки, потому что здесь все любят футбол. Думаю, все получится», — цитирует Игонина «Чемпионат».

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Если игра состоится, то она пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123023-aleksej-igonin-interesno-sygrat-v-retro-matche-zenita-i-sbornoj-rossii-2008.html
Алексей Игонин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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