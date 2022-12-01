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Сборная России

Сегодня, 18:39

Игонин уверен, что отставание российских команд от западных будет увеличиваться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением, что отставание российских команд от западных будет только увеличиваться.

«Во всем мы понемножку уступаем. В интенсивности, в движении, в технике. В каких-то моментах и наш футбол развивается. Я по себе сужу: как играли мы в девяностых и как играют сейчас — две большие разницы. Проблема в том, что на Западе футбол развивается гораздо быстрее. Даже если сравнивать сборные, которые играли на чемпионате мира в России, с теми, которые играют в Катаре, можно сделать вывод: они сильно отличаются. Это совершенно другие команды. Играют в другой футбол. Наша вообще не играет. Поэтому отставание, на мой взгляд, увеличивается. Они двигаются быстрее, работают целенаправленно, обстановка у них более спокойная, подходящая для развития. Плюс западные клубы постоянно находятся в жесткой конкурентной среде: там или выживешь, или нет. В нашем чемпионате, как мы знаем, ситуация несколько иная», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Он также отметил, что российские игроки встречаются с легионерами на тренировках и эта внутренняя конкуренция двигает их вперед, но вакуум все равно остается.

«Мы не можем оценить, что представляет собой наш футбол в отсутствии международных турниров. Сборная России проводит товарищеские матчи — уже хорошо. Останавливать этот процесс нельзя. Тренер все видит, работает, решает свои задачи. После возвращения на международную арену Россия будет напоминать человека, который очнулся после тяжелой болезни. Мы будем уставшими, не готовыми к такому уровню конкуренции. Потому что смотреть на мировой футбол со стороны — это одно, а играть на таком уровне — совсем другое», — добавил Игонин.

В мае УЕФА отстранил сборные России по футболу и клубы от международных турниров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-otstavanie-rossijskih-komand-ot-zapadny-h-budet-uvelichivat-sya/
Алексей Игонин
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0
2
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Англия
США
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0
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Польша
Саудовская Аравия
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0
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Франция
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1
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Аргентина
Мексика
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2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
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0
1
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Бельгия
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0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
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4
1
E 27.11 22:00
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1
1
G 28.11 13:00
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G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
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1
0
H 28.11 22:00
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A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
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2
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A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
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D 30.11 18:00
Тунис
Франция
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1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
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1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
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0
0
F 01.12 18:00
Канада
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1
2
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H 02.12 18:00
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G 02.12 22:00
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