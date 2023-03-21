Игонин заявил, что в матчах с Ираном и Ираком нужно ставить результат во главу угла

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матчей сборной с Ираном и Ираком.

«Настало время сборной России побеждать. Тем более у нас одна игра пройдет в Санкт-Петербурге. Да, тренер решает свои задачи в сборной, но иногда надо ставить во главу угла игру на результат. Сейчас самое время для этого. Тут дело не в статусе соперников, но победить надо, почему нет. Я бы ставил только задачу выиграть у Ирана и Ирака. Если есть необходимость играть на результат, важно, чтобы голкипер был психологически готов. Вопросы волнения и ответственности мешают зачастую. Возраст и количество проведенных игр тоже надо учитывать», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.