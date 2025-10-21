Видео
21 октября, 13:20

Акинфеев рассказал о гостеприимстве датчан в 2005 году: «Заходим в раздевалку, там старые деды после бани сидят с раздвинутыми ногами»

Акинфеев рассказал о гостеприимстве датчан в 2005 году
Артем Бухаев
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил подробности отборочного матча между молодежными сборными России и Дании (1:3) к Евро-2006 и гостеприимство датчан.

«С чем мы столкнулись в Дании в 2005-м, когда молодежная сборная не вышла на Евро, я, наверное, не забуду никогда. Мы уступили датчанам 0:1 в Краснодаре, а ответный матч играли в Брондбю. Тот самый, где нам по ошибке включили старый гимн России. Отношение датской федерации футбола к нашей команде меня на самом деле тогда потрясло. Сначала нам не подали автобус, на тренировку отправили на какой-то задрипанный стадион, который вообще, как мне показалось, не был предназначен для серьезных матчей. Заходим в длинную мрачную раздевалку, там сидят какие-то старые деды явно после бани, которые даже не посчитали нужным при нашем появлении как-то прикрыться: голые, ноги раздвинуты, мокрые, взлохмаченные, бородатые... Молодежной командой тогда руководил Андрей Чернышов, а меня с Жирковым он пригласил в состав из взрослой сборной, благо возраст позволял нам играть. Но как же я потом жалел о том, что вообще в Данию поехал! Но деваться было некуда. Переоделись мы в этой раздевалке на глазах у дедов и пошли на кукурузное поле тренироваться. Основное поле нам не дали. Понятно, что такие мелочи, особенно когда они встречаются на каждом шагу, сильно выводят из себя. И естественно, весь этот психоэмоциональный фон выливается потом в не слишком адекватные реакции в ходе матча. Уже не до футбола становится по большому счету», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.

Акинфеев также заявил, что иногда сами игроки усложняют футбол.

«После первого тайма мы проигрывали, в начале второго тайма один из датчан сделал какой-то тычок в мою сторону, явно пытаясь спровоцировать на ответные действия, ну я и отмахнулся. Ногой. Хотя понимал каким-то десятым чувством: не трогай его, не трогай! Дальше желтая карточка, пенальти, и счет стал 3:1 в пользу датчан. На 83-й минуте судья не засчитывает второй гол нашей команды, и тут у Юры Жиркова сдали нервы: он демонстративно снял майку, протянул ее боковому судье, за что тут же получил красную карточку. Владимир Быстров бросился на подмогу, обложил рефери матом и также был удален. Следом удалили еще троих, причем Сашу Самедова — прямо со скамейки запасных. Доигрывали в восьмером и уже, разумеется, без единого шанса пройти дальше. Футбол — простая игра, но иногда мы делаем ее слишком сложной», — добавил Акинфеев.

Из-за поражения от Дании молодежная сборная России не отобралась на Евро-2006.

За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» уже доступна к предзаказу и выйдет 6 ноября.

11

  • Симон Вирсаладзе

    А Игорян хотел, чтоб там были не деды, а бабки с раздвинутыми ногами?

    22.10.2025

  • Djin Ignatov

    ....самого преданного футболиста мирового футбола ???

    22.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "...у Юры Жиркова сдали нервы: он демонстративно снял майку, протянул ее боковому судье..." При всем уважении к Акинфееву - это конкретное вранье. Никому Жирков тогда футболку сборной России не протягивал, а просто сразу после удаления снял ее и выбросил. Типа понервничал, ну да. За это (за сделанное с футболкой сборной страны, а не за удаление) по делу неоднократно получал негатив в свой адрес от болельщиков и ветеранов футбола, но ни разу не извинился...

    21.10.2025

  • Grinopel

    Нафиг доигрывали вообще? Уйти с поля и еще судье в харю нахаркать до кучи.

    21.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Смотрел матч в Краснодаре на стадионе Кубань.играли херово.впрочем поразило и то,что добрая половина датчан выглядили лет на 25.

    21.10.2025

  • svnest

    так и я про тоже... всё на нем написано...

    21.10.2025

  • Фирсыч

    Табло причём? Оно только счёт показыаает.

    21.10.2025

  • svnest

    а как по мне так ништяк поступили, можно было бы не только матом, а и в табло... но надо было выигрывать...

    21.10.2025

  • Patera

    Деды более реально сыграли роль Евсеева...

    21.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это был местный Гей-Хаус

    21.10.2025

  • Dim7111

    Игорь, вы обделались тогда по полной на поле в обоих матчах.

    21.10.2025

