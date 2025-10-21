Акинфеев рассказал о гостеприимстве датчан в 2005 году: «Заходим в раздевалку, там старые деды после бани сидят с раздвинутыми ногами»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил подробности отборочного матча между молодежными сборными России и Дании (1:3) к Евро-2006 и гостеприимство датчан.

«С чем мы столкнулись в Дании в 2005-м, когда молодежная сборная не вышла на Евро, я, наверное, не забуду никогда. Мы уступили датчанам 0:1 в Краснодаре, а ответный матч играли в Брондбю. Тот самый, где нам по ошибке включили старый гимн России. Отношение датской федерации футбола к нашей команде меня на самом деле тогда потрясло. Сначала нам не подали автобус, на тренировку отправили на какой-то задрипанный стадион, который вообще, как мне показалось, не был предназначен для серьезных матчей. Заходим в длинную мрачную раздевалку, там сидят какие-то старые деды явно после бани, которые даже не посчитали нужным при нашем появлении как-то прикрыться: голые, ноги раздвинуты, мокрые, взлохмаченные, бородатые... Молодежной командой тогда руководил Андрей Чернышов, а меня с Жирковым он пригласил в состав из взрослой сборной, благо возраст позволял нам играть. Но как же я потом жалел о том, что вообще в Данию поехал! Но деваться было некуда. Переоделись мы в этой раздевалке на глазах у дедов и пошли на кукурузное поле тренироваться. Основное поле нам не дали. Понятно, что такие мелочи, особенно когда они встречаются на каждом шагу, сильно выводят из себя. И естественно, весь этот психоэмоциональный фон выливается потом в не слишком адекватные реакции в ходе матча. Уже не до футбола становится по большому счету», — рассказал Акинфеев в своей автобиографии.

Акинфеев также заявил, что иногда сами игроки усложняют футбол.

«После первого тайма мы проигрывали, в начале второго тайма один из датчан сделал какой-то тычок в мою сторону, явно пытаясь спровоцировать на ответные действия, ну я и отмахнулся. Ногой. Хотя понимал каким-то десятым чувством: не трогай его, не трогай! Дальше желтая карточка, пенальти, и счет стал 3:1 в пользу датчан. На 83-й минуте судья не засчитывает второй гол нашей команды, и тут у Юры Жиркова сдали нервы: он демонстративно снял майку, протянул ее боковому судье, за что тут же получил красную карточку. Владимир Быстров бросился на подмогу, обложил рефери матом и также был удален. Следом удалили еще троих, причем Сашу Самедова — прямо со скамейки запасных. Доигрывали в восьмером и уже, разумеется, без единого шанса пройти дальше. Футбол — простая игра, но иногда мы делаем ее слишком сложной», — добавил Акинфеев.

Из-за поражения от Дании молодежная сборная России не отобралась на Евро-2006.

За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» уже доступна к предзаказу и выйдет 6 ноября.