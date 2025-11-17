Видео
Сегодня, 09:10

Дивеев: «Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о прогрессе национальной команды под руководством Валерия Карпина.

— Кого выделишь в сборной Чили?

— Я бы никого не выделил, команда хорошая именно на мяче. Чилийцы не боятся проиграть, моментами выносили мячи. Но чтобы выделить кого-то...

Вот в Боливии (товарищеский матч проходил в октябре 2025 года, — прим. «СЭ») мог бы выделить правого нападающего сборной, «семерку» (21-летний Мигелито из «Америки», — прим. «СЭ»). В Чили — нет.

— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?

— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.

Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.

— Если бы мы играли в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?

— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.

— Там и определенный мандраж есть.

— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам.

Игорь Дивеев.«Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев

15 ноября сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

5

  • knight templar

    И правильно будут. Если наши бы сыграли даже с не топ сборной, а с каким нибудь твердым середнячком типа швеции или швейцарии, результат был бы тот же что с чили.

    17.11.2025

  • RobertH

    Как раз в данном случае правильно будут писать. Настрой был БЫ другим, все играли БЫ иначе... А чего тогда ждали от них болельщики сборной? Он же дал понять, что типа клали они на такие матчи. Надо было БЫ Валере и его игрокам как - то предупредить людей, которые покупали билеты, о том, что у них не тот настрой бл! Вот если БЫ... Если вы играли на отборах, то были БЫ в компании Армении, Молдавии, Эстонии и Сан - Марино. Классика. Они так ничего и не поняли и не поймут, судя по тому, что говорят...

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тебе Дивей с самого начала пишут, что ты пародия на футболиста.

    17.11.2025

  • МаратХ

    Помню игру последнюю против Хорватии. Стояли около вратарской и отбивались всю игру, благо поле было залито дождем. Потом у Кудряшова ноги свело и пропустили

    17.11.2025

  • Николай Шибаев

    Совершенно верно оценил состояние сборой!

    17.11.2025

    Игорь Дивеев
    Сборная России по футболу
