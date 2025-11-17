Дивеев: «Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили»

Сегодня, 09:10
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о прогрессе национальной команды под руководством Валерия Карпина.
— Кого выделишь в сборной Чили?
— Я бы никого не выделил, команда хорошая именно на мяче. Чилийцы не боятся проиграть, моментами выносили мячи. Но чтобы выделить кого-то...
Вот в Боливии (товарищеский матч проходил в октябре 2025 года, — прим. «СЭ») мог бы выделить правого нападающего сборной, «семерку» (21-летний Мигелито из «Америки», — прим. «СЭ»). В Чили — нет.
— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?
— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.
Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.
— Если бы мы играли в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?
— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.
— Там и определенный мандраж есть.
— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам.
15 ноября сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.
knight templar
И правильно будут. Если наши бы сыграли даже с не топ сборной, а с каким нибудь твердым середнячком типа швеции или швейцарии, результат был бы тот же что с чили.
17.11.2025
RobertH
Как раз в данном случае правильно будут писать. Настрой был БЫ другим, все играли БЫ иначе... А чего тогда ждали от них болельщики сборной? Он же дал понять, что типа клали они на такие матчи. Надо было БЫ Валере и его игрокам как - то предупредить людей, которые покупали билеты, о том, что у них не тот настрой бл! Вот если БЫ... Если вы играли на отборах, то были БЫ в компании Армении, Молдавии, Эстонии и Сан - Марино. Классика. Они так ничего и не поняли и не поймут, судя по тому, что говорят...
17.11.2025
Saiga-спринтер
Тебе Дивей с самого начала пишут, что ты пародия на футболиста.
17.11.2025
МаратХ
Помню игру последнюю против Хорватии. Стояли около вратарской и отбивались всю игру, благо поле было залито дождем. Потом у Кудряшова ноги свело и пропустили
17.11.2025
Николай Шибаев
Совершенно верно оценил состояние сборой!
17.11.2025