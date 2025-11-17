Дивеев: «Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили»

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о прогрессе национальной команды под руководством Валерия Карпина.



— Кого выделишь в сборной Чили?

— Я бы никого не выделил, команда хорошая именно на мяче. Чилийцы не боятся проиграть, моментами выносили мячи. Но чтобы выделить кого-то...

Вот в Боливии (товарищеский матч проходил в октябре 2025 года, — прим. «СЭ») мог бы выделить правого нападающего сборной, «семерку» (21-летний Мигелито из «Америки», — прим. «СЭ»). В Чили — нет.

— Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?

— Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.

Понятно, проиграли. Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили. Но без поражений не бывает побед, просто надо нормально отнестись к этому матчу и сделать выводы: какие ошибки мы не должны совершать с такими командами. Все.

— Если бы мы играли в отборочных турнирах, была бы другая ответственность?

— Конечно. Настрой был бы совершенно иным, все играли бы иначе. Вспоминаю решающую встречу с Хорватией — другой настрой.

— Там и определенный мандраж есть.

— Мандраж, скорее, нет. У кого-то еще — может быть, но у меня уже этот этап прошел. Я спокойно отношусь к матчам.

15 ноября сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.