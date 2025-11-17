Видео
Сборная России.
Сегодня, 09:30

Дивеев: «Кисляк и Батраков спокойно переносят давление. Выйдут, и еще условных испанцев накажут»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» высказался о давлении во время матчей сборной России.

— Карпин говорил, что не уверен, выдержат ли условные Кисляк, Батраков давление.

— От вас, может быть, могут не вынести, ха-ха. Когда будем с какими-нибудь испанцами играть, начнут вокруг раздувать: «Да сейчас пустят пять». Но я знаю Кисляка и Батракова. Они спокойно все переносят, вообще без проблем. Выйдут, и еще этих испанцев накажут. Я, конечно, шучу, но в плане уверенности в себе все будет нормально.

В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Игорь Дивеев.«Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев

2

  • Иванов Иван

    Накажут испанцев? Накажут! Если премия будет большой. Испанцам.

    17.11.2025

  • dinela

    Ага,как чилийцев наказали!)))

    17.11.2025

    Игорь Дивеев
    Сборная России по футболу
