Дивеев: «Головин — сильнейший игрок сборной, футболист другого класса»

Защитник сборной России Игорь Дивеев считает полузащитника «Монако» Александра Головина сильнейшим игроком национальной команды.

«Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса. Могу ли назвать его сильнейшим игроком сборной России на данный момент? Да, на мой взгляд, сейчас он лучший», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В октябре 28-летний россиянин продлил контракт с французской командой до лета 2029-го.

В нынешнем сезоне футболист провел семь матчей за «Монако» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.