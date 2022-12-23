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Сегодня, 20:59

Осинькин: «Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, пойдет ли на пользу российскому футболу переход в Азиатскую конфедерацию.

«Пока сложно понять, какие преимущества даст нам этот переход, что даст конкретному клубу. Также неизвестно, насколько они готовы нас принять. Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков.

Команды ниже шестого места смогли заменить нехватку матчей достаточно удачным по формату в этой ситуации Кубком России. Но для тех, кто претендует на участие в международных клубных турнирах, возникают вопросы. Вырастут расстояния для передвижений, неясно, какая будет логистика. Есть много вопросов.

В плане сборной мы получили вакуум и играли только в товарищеских матчах. Конечно, сборной не хватает определенных турнирных задач и мотивации. Все-таки сборная для каждого футболиста — очень важная составляющая в его карьере, оценка его мастерства и возможность проверить себя на определенном уровне. Раньше азиатский турнир казался немного проходным для европейских стран. Но в последнее время все изменилось, команды прогрессируют. В Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия, и Саудовская Аравия. Эти команды не просто играли на чемпионате мира, но и большинство из них вышло в плей-офф. Уровень в Азии растет», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-est-mnogo-voprosov-po-perekhodu-v-aziyu-no-komandy-ottuda-vystrelili-na-chempionate-mira-1449020/
РФС
Игорь Осинькин
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