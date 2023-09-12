Осинькин назвал важным матч сборной России с Катаром: «Все получили от него пользу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» ничью в товарищеском матче между сборной России и командой Катара (1:1).

«Во втором тайме было больше скорости, движения. Он был чуть интереснее. Первый тайм команда провела неровно, соперник выравнивал игру, активно атаковал. Очень много замен, большая ротация. Тем не менее, этот матч очень важен для сборной России. Думаю, что все получили от этого пользу», — сказал Осинькин «СЭ».

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.