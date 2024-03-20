Семшов: «Сборная России жива и нужна нам. Мы должны играть»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от мартовских игр национальной команды.

«Безусловно, хорошо, что наша сборная сыграет с такими сильными соперниками. Мы сможем оценить, в каком состоянии команда на фоне именитых команд, — сказал Семшов «СЭ». —

Конечно, хочется увидеть наших легионеров, которые не были давно в деле. И на сколько мы видим главный тренер Валерий Карпин вызвал всех сильных футболистов. Думаю, что два матча мы сыграем приближенным составом, которым мы бы играли, если бы участвовали в отборочных играх или финальных частях, крупных чемпионатов. Все с нетерпением хотят увидеть нашу сборную на фоне сильного соперника».

Также Семшов отметил, что сборная нужна болельщикам.

«Сборная жива и нужна нам. Мы должны играть, даже несмотря на то что нигде не участвуем. Но я против того, чтобы наша сборная играла со слабыми соперниками. Всегда нужно пытаться подбирать соперников, чтобы самим игрокам было интересно. Но мы свою сборную любим и надеемся, что она будет радовать нас в независимости от того товарищеские это игры или официальные», — добавил Семшов.

Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, 25 марта — против Парагвая. Обе встречи пройдут в Москве.

(Константин Передерий)