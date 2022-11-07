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Сегодня, 18:20

Семшов считает, что Карпин должен довести начатое до конца: «Он еще не сказал свое слово»

Семшов прокомментировал продление контракта Карпина со сборной России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о продлении контракта Валерия Карпина с национальной командой.

«Других кандидатов нет. Думаю, он еще не сказал свое слово и не довел дело до конца. Ему не дали просто довести по некоторым причинам. Думаю, что все нормально. Он должен работать дальше, до окончания отборочного цикла того года, когда нас допустят. А дальше он должен сам принимать решение в зависимости от результатов. Думаю, он должен довести начатое до конца», — сказал Семшов «СЭ».

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавил национальную команду в июле 2021 года.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 ноября в Душанбе против Таджикистана и 20 ноября против Узбекистана в Ташкенте.

Валерий Карпин
Игорь Семшов
Сборная России по футболу
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