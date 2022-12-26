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Сегодня, 14:55

Шалимов — о переходе России в АФК: «Лучше играть в Азии, чем сидеть и ждать милости от Европы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«На самом деле — плевать на Европу, с таким ее к нам отношением. Если это невозможно поменять футбольной составляющей, надо играть там, где нас рады видеть, где готовы играть. Перелеты тяжелые? Да, нелегкие. Но, во-первых, перелеты сейчас очень комфортные, лучше летать и играть официальные матчи, чем сидеть и ждать милости от УЕФА. А во-вторых, разговор о том, что там слабые международные турниры для клубов — имеет смысл, если мы туда заходим и побеждаем уверенно. Выиграйте этот турнир сначала, а потом мы послушаем, какой слабый уровень.

Если посмотреть на ситуацию поспокойнее, то мы ничем не лучше азиатских команд — я имею в виду лидеров, на которых и надо ориентироваться. Но если мы не можем обыграть Таджикистан и с трудом обыгрываем Киргизию, почему считаем, что легко пройдем Непал и Макао? На мой взгляд, решение по переходу в Азию — правильное. Нет ясности с возвращением в Европу, и перспективы возвращения в принципе отрицательны,е и есть шанс на проведение официальных матчей", — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-razban-v-uefa-mozhno-zhdat-s-garantiej-vozvrashheniya-no-tam-net-dazhe-srokov-i-uhod-v-aziyu-logichen/
Игорь Шалимов
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
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