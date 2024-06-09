Игорь Шалимов заявил, что у Карпина были опасения недонастроя перед матчем с Белоруссией

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что думает о товарищеском матче сборных Белоруссии и России (0:4).

«В сборной не было несколько футболистов, которые бы не просто могли претендовать на выход в составе, а играли бы там наверняка — Головин, Осипенко, например. Возможно, Сильянов — все они не играли по травмам. Из тех, кто вышел в основе — состав боевой. Можно было пообсуждать позицию двух центральных защитников, но Морозов и Дивеев отыграли надежно.

Наши подготовились нормально, в плане настроя не уступили, видно, что играли в удовольствие. Ну а мастерство у России выше», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».