Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:42

Игорь Шалимов заявил, что у Карпина были опасения недонастроя перед матчем с Белоруссией

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что думает о товарищеском матче сборных Белоруссии и России (0:4).

«В сборной не было несколько футболистов, которые бы не просто могли претендовать на выход в составе, а играли бы там наверняка — Головин, Осипенко, например. Возможно, Сильянов — все они не играли по травмам. Из тех, кто вышел в основе — состав боевой. Можно было пообсуждать позицию двух центральных защитников, но Морозов и Дивеев отыграли надежно.

Наши подготовились нормально, в плане настроя не уступили, видно, что играли в удовольствие. Ну а мастерство у России выше», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина также разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-karpina-by-li-opaseniya-nedonastroya-pered-matchem-s-belarus-yu/
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией
СМИ сообщили об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах
У жительницы Санкт-Петербурга люди в масках похитили корги
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Газзаев: «Я за то, чтобы Карпин продолжил работу в национальной команде»