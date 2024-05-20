Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин не говорил мне о вызове в сборную России»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о попадании в расширенный список сборной России на товарищеский матч с Белоруссией.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 встречи за ростовский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

— Когда узнал, что я в расширенном списке сборной России? Когда объявили, до этого со мной Карпин не разговаривал.

— Вы могли играть за сборную Грузии. Правильно ли понимаю, что вы выбрали Россию?

— У меня нет грузинского гражданства. Приходит вызов в расширенный список сборной России... Получается, что так.

— Когда узнали про попадание, что делали, где находились?

— Дома на кровати лежал, фильм смотрел. Кто первый поздравил? Я папе позвонил и сразу сказал ему об этом, — цитирует Ваханию «РБ Спорт».

16 мая сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.