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Сегодня, 09:10

Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин не говорил мне о вызове в сборную России»

Владислав Корегин
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Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о попадании в расширенный список сборной России на товарищеский матч с Белоруссией.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 встречи за ростовский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

— Когда узнал, что я в расширенном списке сборной России? Когда объявили, до этого со мной Карпин не разговаривал.

Вы могли играть за сборную Грузии. Правильно ли понимаю, что вы выбрали Россию?

— У меня нет грузинского гражданства. Приходит вызов в расширенный список сборной России... Получается, что так.

Когда узнали про попадание, что делали, где находились?

Дома на кровати лежал, фильм смотрел. Кто первый поздравил? Я папе позвонил и сразу сказал ему об этом, цитирует Ваханию «РБ Спорт».

16 мая сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Илья Вахания
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