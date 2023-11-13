Игроки сборной Кубы прибудут в Россию на товарищеский матч после 16 ноября

Игроки сборной Кубы по футболу прилетят в Волгоград на товарищеский матч с командой России после 16 ноября.

«Команда должна прибыть в Россию после 16-го числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после долгой поездки», — приводит заявление пресс-службы сборной Кубы ТАСС.

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2