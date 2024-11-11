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Сегодня, 20:10

Игроки сборной России поздравили Лантратова с днем рождения

Алина Савинова
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Сборная России опубликовала видео в Telegram-канале, как футболисты поздравили вратаря Илью Лантратова с днем рождения во время сборов.

За ужином 29-летнему игроку «Локомотива» вручили праздничный торт.

11 ноября футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре, где 15-го числа сыграют с Брунеем. 19 ноября россияне проведут второй товарищеский матч — команда Валерия Карпина встретится с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Илья Лантратов
Футбол
Сборная России по футболу

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