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Сборная России

Сегодня, 10:39

Игроки сборной России проведут открытую тренировку на плавучем доке в Мурманской области

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», игроки основной сборной России, которые проведут матч против Катара, посетят плавучий док в Мурманской области 7 сентября.

Запланировано проведение открытой тренировки и мастер-классов для учеников школ в рамках проекта «Футбол в школе». Из Мурманской области игроки сборной России вернутся в Москву и отправятся на товарищеский матч против Катара.

Сборная России встретится с Катаром 12 сентября в Дохе.

Ранее вице-президент РФС по маркетингу и коммерции Денис Соловьев сообщил, что на плавучем доке весом в 640 тысяч тонн, который прошел 2000 километров по Северному Ледовитому океану, состоится матч FONBET Кубка России Пути регионов между кировским «Динамо» и 2Drots. По его словам, на доке уже уложено соответствующее всем стандартам футбольное поле.

Сборная России по футболу
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