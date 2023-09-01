Игроки сборной России проведут открытую тренировку на плавучем доке в Мурманской области

Как стало известно «СЭ», игроки основной сборной России, которые проведут матч против Катара, посетят плавучий док в Мурманской области 7 сентября.

Запланировано проведение открытой тренировки и мастер-классов для учеников школ в рамках проекта «Футбол в школе». Из Мурманской области игроки сборной России вернутся в Москву и отправятся на товарищеский матч против Катара.

Сборная России встретится с Катаром 12 сентября в Дохе.

Ранее вице-президент РФС по маркетингу и коммерции Денис Соловьев сообщил, что на плавучем доке весом в 640 тысяч тонн, который прошел 2000 километров по Северному Ледовитому океану, состоится матч FONBET Кубка России Пути регионов между кировским «Динамо» и 2Drots. По его словам, на доке уже уложено соответствующее всем стандартам футбольное поле.