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11 ноября, 23:40

Игроки «Спартака» и ЦСКА приехали в сборную России вместе

Алина Савинова
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Футболисты «Спартака» и ЦСКА вместе прибыли в Краснодар на ноябрьский сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба сборной.

В числе прибывших в расположение команды игроков Александр Максименко («Спартак»), Данил Круговой, Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА). На одном автобусе с ними также приехал вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк.

11 ноября футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре, где 15-го числа сыграют с Брунеем. 19 ноября россияне проведут второй товарищеский матч — команда Валерия Карпина встретится с Сирией в Волгограде.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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