Сегодня, 13:36
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход России из УЕФА в АФК.
«Россия может перейти в АФК и сыграть там? Ну замечательно. Еще раз встретимся с Саудовской Аравией, повторим 5:0, может быть. Не страшен ли переход возможный? Тут нам не приходится выбирать — если скажут, будем играть в Азии. Мы не можем сказать свое слово. Если Федерация решит так, значит так. Перелеты? У нас по стране летать... во Владивосток 10 часов. Будем почаще смотреть на мир», — сказал Кутепов «СЭ».
В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования