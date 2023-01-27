Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход России из УЕФА в АФК.

«Россия может перейти в АФК и сыграть там? Ну замечательно. Еще раз встретимся с Саудовской Аравией, повторим 5:0, может быть. Не страшен ли переход возможный? Тут нам не приходится выбирать — если скажут, будем играть в Азии. Мы не можем сказать свое слово. Если Федерация решит так, значит так. Перелеты? У нас по стране летать... во Владивосток 10 часов. Будем почаще смотреть на мир», — сказал Кутепов «СЭ».