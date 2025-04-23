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Сегодня, 00:40

Илья Вахания: «Сборной России надо играть даже с Брунеем и Гренадой»

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Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания считает, что национальной команде сейчас нужно играть с любыми соперниками.

— С учетом того, что в «Ростове» из-за закрытого в городе аэропорта вам постоянно приходится совершать многочасовые поездки на выездные матчи и обратно, тяжело еще и в сборную выезжать, когда можно отдохнуть в двухнедельную паузу?

— Я на это не обращаю внимания, поскольку всегда очень хочу играть за сборную. И на любой вызов отвечаю согласием. Представлять страну — это особая честь. И ради нее можно обойтись без лишних дней отдыха.

— РФС часто критикуют за то, что во время нынешнего бана проводит матчи сборной России со слабыми командами уровня Брунея и Гренады. На ваш взгляд, это стоит делать? Не проще дать всем потренироваться в клубах, если не получается договориться с сильными соперниками?

— Раз пока такая ситуация, то надо проводить матчи с теми, с кем можем договориться о встрече. И собираться всей командой, чтобы проводить тренировочный процесс и матчи. Это необходимо.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

(Алексей Фомин)

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания.«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Футбол
Сборная России по футболу
Илья Вахания
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