Президент ФИФА Инфантино выразил надежду на возвращение России

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде заявил о важности диалога и возможном возобновлении участия российских сборных и клубов в международных турнирах.

«Наш мир переживает разделение, и мы должны использовать любую возможность для объединения людей. Сейчас ведутся переговоры о мирном урегулировании на Украине. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать следующий шаг — вернуть Россию в футбольную семью. Это станет знаком того, что конфликт исчерпан», — приводит слова Инфантино РИА «Новости».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских команд в международных соревнованиях на неопределенный срок.