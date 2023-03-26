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Сборная России

Сегодня, 17:30

Иракский агент: «Cборной России может доставить проблемы только один игрок»

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Иракский футбольный агент Саеиди Тахер поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Ирака.

«Сборная Ирака — хорошая команда и стала победителем последнего Кубка Арабского залива, но уровень сборной России очень высокий. Игра против Ирана показала, что команда Карпина сильна и имеет качественную и рабочую тактику, которая вынудит футболистов Ирака весь матч сидеть в обороне.
Россиянам может доставить проблемы только один игрок — полузащитник Амджад Аттван. Он достаточно силен и по уровню мог бы заиграть в РПЛ. Однако я уверен, что сборная России будет играть в атаку и не допустит опасных моментов у своих ворот. Ставлю на то, что россияне обыграют Ирак 3:0», — приводит слова Тахера Sport24.

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее 23 марта сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-26-irakskiy-agent-cbornoy-rossii-mozhet-dostavit-problemy-tolko-odin-igrok
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