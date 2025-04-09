Иран пообещал привезти основную сборную на матч с Россией

В Федерации футбола Ирана рассказали, что готовы привезти основной состав сборной на товарищеский матч против России.

«Матч точно пройдет 6 октября в России, и в ближайшее время российская сторона подпишет со своей стороны соглашение. Мы ждем. Игра, скорее всего, будет организована в Москве, выбирается стадион. Возможно, что этот матч пройдет в Лужниках? Такая вероятность существует.

Еще хотелось бы отметить, что матч с Россией для Ирана важен с точки зрения подготовки к ЧМ, поэтому приедут все наши звезды, выступающие в европейских чемпионатах. С Россией сыграет наша главная сборная», — приводит Sport24 сообщение Федерации футбола страны.

26 марта стало известно, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что игра пройдет в России.