Сборная России сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче — 1:1. Встреча команд проходила на стадионе «Азади» в Тегеране.

Первый гол в матче забил хавбек сборной России Антон Миранчук, который реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол полузащитника иранцев Саида Эззатолахи на Антоне Зиньковском.

Счет в матче сравнял форвард иранской команды Мехди Тареми, который также забил свой гол с пенальти. Он реализовал 11-метровый удар на 47-й минуте матча, который был поставлен за нарушение в штрафной со стороны Руслана Литвинова.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.