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Сегодня, 18:00

Иран — Россия: смотреть прямую трансляцию матча

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты сборной России и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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23 марта в Тегеране сборная России сыграет с Ираном в товарищеском матче на стадионе «Азади». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайтпе проведет онлайн-трансляцию матча Иран — Россия. Видеотрансляция в прямом эфире пройдет на канале matchtv.ru. Начало — в 19.50.

26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет с Ираком.

В 2022 году сборная России провела лишь три товарищеских матча — все в гостях. Соперники — Киргизия (2:1, 24 сентября), Таджикистан (0:0, 17 ноября) и Узбекистан (0:0, 20 ноября).

Товарищеские матчи.
23 мар, 20:00. Azadi Stadium (Тегеран)
Иран
Россия
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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