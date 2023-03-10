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Сегодня, 04:58

Иранский агент Карими считает, что матч между сборными России и Ирана пройдет со зрителями

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иранский агент Фаршид Карими перед товарищеским матчем между сборными России и Ирана оценил уровень российской команды. Встреча запланирована на 23 марта и может пройти без зрителей.

«В наших СМИ пишут, что матч против России с политическим подтекстом, но он будет очень полезен, ведь сборная России — сильная команда. Я думаю, что стадион не будет пустым, возможно, разрешат впустить зрителей на 30 процентов от вместимости стадиона. Российский футбол мало известен в Иране, потому что большинство ваших футболистов играют в чемпионате России, а легионеров у вас — единицы, это не дает полного представления о команде», — цитирует Metaratings.ru Карими.

Тренировочный сбор сборной России перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Футболисты сборной России. В Федерации футбола Ирана заявили, что матч с Россией, вероятно, пройдет без зрителей
Источник: https://metaratings.ru/news/iranskii-agent-karimi-vozmozhno-na-match-iran-rossiya-razreshat-vpustit-zritelei-na-30-ot-vmestimosti-stadiona/
Футбол
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