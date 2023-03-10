Иранский агент Карими считает сборную России очень сильной командой

Иранский агент Фаршид Карими поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной Ирана против России. Встреча запланирована на 23 марта и может пройти без зрителей.

«В сборной Иране я бы выделил вратаря Алирезу Бейранванда, защитника Хоссейна Канани, а также форвардов Мехди Тареми и Сердара Азмуна. Это настоящие лидеры и звезды сборной, как боги в Иране. Пока у нашей национальной команды нет главного тренера, и Федерация футбола Ирана рассматривает различные варианты. Мы не можем точно утверждать, какая спортивная задача стоит на матч со сборной России и будет ли ротация. Я предполагаю, что Иран будет играть основным составом, все-таки ваша сборная очень сильная», — цитирует Metaratings.ru Карими.

Тренировочный сбор сборной России перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.