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Сегодня, 18:30

Иранский тренер остался возмущен словами Комличенко о жизни в Иране: «Он просто сошел с ума!»

Иван Торопцев
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Иранский тренер Алиреза Мансурян остался возмущен словами нападающего «Ростова» и сборной России Николая Комличенко об условиях жизни в Иране.

23 марта российская команда сыграла вничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Тегеране.

После матча с Ираном Комличенко в интервью «Известиям» заявил: «Мне не особо понравилось в бытовом плане. Что-то все на очень низком уровне, если честно. По сравнению с Ташкентом, где мы играли против Узбекистана свой прошлый матч. Там был повыше уровень именно комфорта. А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете. Вообще, у меня в комнате ничего не ловило — надо в коридоре сидеть, чтобы куда-то подключиться. Прям как 10 лет назад в России, если помните, когда в некоторых местах тоже надо было куда-то выходить, чтобы поймать интернет. Но это мелочи. Все равно основные мысли были о подготовке к игре».

Мансурян не согласился со словами российского нападающего

«Один момент мне очень не понравился. Российский игрок просто сошел с ума! Ну, или кто-то со стороны сказал ему что-то. Он сравнил жизнь в Иране с Узбекистаном. Насколько я знаю, сборная России в Иране была только в отеле и на стадионе, а сразу после матча отправилась в аэропорт. Не знаю, как этот игрок узнал, как мы живем. Он заявил, что условия в Иране хуже, чем в Узбекистане, и что интернет у нас не работает. Это было очень странно», — приводит иранское издание Mehr слова Мансуряна.

Комличенко вышел в стартовом составе на матч с Ираном, провел на поле 78 минут и не отличился результативными действиями.

Николай Комличенко
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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