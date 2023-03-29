Иранский тренер о словах Божовича про матч сборной России с Ираном: «Вы должны быть рады, с вами никто не играет»

Иранский тренер Алиреза Мансурян резко отреагировал на слова бывшего главного тренера «Локомотива» Миодрага Божовича о товарищеских матчах сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В преддверии этих игр Божович в интервью «СЭ» сказал: «Вы понимаете, что, естественно, Иран и Ирак не команды большого уровня. Хорошо, что Россия вообще играет с этими сборными. Надеюсь, что Россия скоро сможет играть на футбольном поле с более качественными и серьезными сборными».

Мансурян посчитал, что Божович неуважительно отнесся к соперникам российской сборной.

«Мне не понравилось то, что сказал бывший тренер «Локомотива». Он сказал: «Зачем играть против Ирана и Ирака?». Так с вами никто не играет! Если вам не с кем играть, вы должны быть рады, что приезжаете на какой-то матч. Мы приезжали в вашу страну 25 лет назад. Тогда, если русский видел у кого-то 100 долларов, он мог напасть на этого человека с ножом. Вы же приехали в один из самых больших городов мира. Еще два года назад вы покупали множество разных вещей в Иране. Мне грустно. Было бы здорово, если бы наш Мехди Тареми забил еще два гола, чтобы Россия пропустила три мяча в сумме, проиграла и уехала с этим. Обещаю, что сборная России не добьется успеха в Азии. Иран, Япония, Австралия и Корея победят эту команду в очных встречах. Я рад, что российская сборная приехала к нам, мне бы хотелось видеть российские команды у нас, но в Азии им будет трудно», — цитирует иранское издание Mehr Мансуряна.

Ранее Мансурян раскритиковал нападающего «Ростова» и сборной России Николая Комличенко за слова об уровне жизни в Иране.

Сборная России провела товарищеский матч против Ирана в Тегеране 23 марта, игра с Ираком состоялась 26 марта в Санкт-Петербурге.