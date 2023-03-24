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Сборная России

Сегодня, 19:44

Иранский журналист Хайрани поделился мнением о матче Иран — Россия

Алина Савинова
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Иранский журналист Мохамед Хайрани высказался о товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«В принципе, уровень игры был приемлемым. Обе команды показали, что у них есть новые футболисты, особенно это касается, конечно, сборной России. Жаль, что мы не увидели голов не с пенальти. Как я говорил раньше, странно было ждать от этого матча какого-то концерта», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хайрани.

Также он рассказал, кого мог бы выделить в составе сборной России.

«Мне понравилась атакующая линия сборной России. Их передвижения, взаимодействия. Могу выделить Миранчука, забившего гол, а также Комличенко, Захаряна и Зиньковского, который заработал пенальти», — добавил журналист.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005059930_iranskiy_jurnalist_hayrani_prokommentiroval_nichyu_protiv_sbornoy_rossii
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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