Иранский журналист не верит в переход РФС в азиатскую федерацию

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре высказался по поводу возможного перехода РФС в АФК.

«Азия — это не только Иран, Афганистан и Таджикистан. Они могут играть с российской сборной еще хоть по пять матчей в год. Но от этого ничего не поменяется, потому что есть еще Япония, Австралия, Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия, Катар. Нужно знать и понимать их мнение по этому вопросу. Захотят ли они в таком случае играть официальные матчи с Россией? Хотят сделать по регламенту две группы по 4 команды в каждой. Для этого нужно 8 команд, поэтому и пригласят еще одного участника. Кто это может быть? Если честно, я не думаю, что это будет какая-нибудь топовая сборная даже по меркам Азии. Если кто-то и согласится, то это будет какой-нибудь Бутан, Непал или Монголия», — приводит слова Замтаре «Евро-Футбол.Ру».

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.