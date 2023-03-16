Иранский журналист рассказал зачем сборной России играть на предстоящем турнире ЦАФА

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре рассказал зачем сборной России играть на предстоящем летнем турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Я думаю, тут вопрос нужно ставить иначе. Это не Россию пригласили, а Россия приглашает. Все просто. Главным спонсором турнира станет российская компания «Газпром». Давайте будем честны: кто платит, тот и заказывает музыку. Даже если турнир пройдет формально на территории Узбекистана, Ирана или Афганистана, мы же умные люди и все понимаем. Явно же не за афганские деньги будет все это финансироваться. Зачем это нужно России? Как зачем? Нужно же с кем-то играть, показывать, что российский футбол жив, что сборная играет хоть какие-то матчи с хоть какими-то соперниками. Есть лт смысл в этом турнире? Тут уже все зависит от цены вопроса. Лично я не вижу смысла. На месте «Газпрома» я потратил бы деньги не на организацию матчей с афганцами и киргизами, а вложил бы лучше в местный детский футбол. Но это лично мое мнение», — приводит слова Замтаре «Евро-Футбол.Ру».

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.