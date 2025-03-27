The Independent: ФИФА и УЕФА отстранили Россию из-за позиции 12 европейских ассоциаций

Стали известны детали решения ФИФА и УЕФА о запрете российским командам участвовать в международных турнирах.

Согласно данным источника, ключевым фактором стала позиция 12 европейских футбольных ассоциаций, которые отказались играть против сборной России после начала СВО в феврале 2022 года.

«Учитывая, что одной из этих стран была Польша, у которой должен был состояться отборочный матч чемпионата мира против России, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы провести запланированные игры в срок», — сообщает «КП Спорт» со ссылкой на The Independent.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА начали прорабатывать возможное возвращение российских команд. 27 марта глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что вопрос допуска российских сборных к международным турнирам планируется обсудить в кулуарах конгресса УЕФА, который пройдет 3 апреля в Белграде

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.