Источник: Россия в ноябре проведет товарищеские матч против Узбекистана и Таджикистана

Сборная России в ноябре проведет товарищеские матч против команд Узбекистана и Таджикистана, утверждает Championat.asia.

Отмечается, что россияне встретятся 17 ноября с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте — с Узбекистаном.

РФС еще нужно урегулировать вопрос с календарем Кубка России, 6-й тур которого предварительно назначен на 18-20 ноября.

В ноябре также планируется провести другой товарищеский матч со сборной Ирана. Однако точная дата проведения встречи — неизвестна.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.