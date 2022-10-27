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Сегодня, 20:37

Источник: Россия в ноябре проведет товарищеские матч против Узбекистана и Таджикистана

Иван Шитик
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России в ноябре проведет товарищеские матч против команд Узбекистана и Таджикистана, утверждает Championat.asia.

Отмечается, что россияне встретятся 17 ноября с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте — с Узбекистаном.

РФС еще нужно урегулировать вопрос с календарем Кубка России, 6-й тур которого предварительно назначен на 18-20 ноября.

В ноябре также планируется провести другой товарищеский матч со сборной Ирана. Однако точная дата проведения встречи — неизвестна.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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