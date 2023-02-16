Источник: сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном

Сегодня, 10:46
Сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч против национальной команды Ирана, сообщает Tasnim.
По информации источника, встреча должна состояться 22 или 23 марта.
Сообщается, что женская сборная России по футболу также отправится в Тегеран, чтобы сыграть с национальной командой Ирана.
В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.