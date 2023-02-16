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Сегодня, 10:46

Источник: сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты сборной России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч против национальной команды Ирана, сообщает Tasnim.

По информации источника, встреча должна состояться 22 или 23 марта.

Сообщается, что женская сборная России по футболу также отправится в Тегеран, чтобы сыграть с национальной командой Ирана.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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