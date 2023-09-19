Источник: сборная России в октябре сыграет с Камеруном

Российский футбольный союз (РФС) договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными стран, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, игра пройдет 12 или 16 октября в России, но пока неизвестно на каком стадионе. На арене «Лужники» в это время будут менять поле, поэтому возможны варианты проведения матча в Санкт-Петербурге, либо на юге России.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.