Источник: сборные России и Ирака договорились о товарищеском матче в сентябре

Сборные России и Ирака достигли предварительной договоренности о проведении второго товарищеского матча в сентябре этого года, сообщает Iraq Football Podcast в соцсетях со ссылкой на Al Alrabia SportsTV.

По информации источника, игра пройдет в столице Ирака — Багдаде. Предыдущая встреча между национальными командами прошла 26 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой россиян со счетом 2:0. Голы забили Алексей Миранчук и Сергей Пиняев.

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.