Итальянский журналист: «России надо принимать участие в чемпионате ЦАФА, и неважно, слабые или неслабые соперники»

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал возможное участие национальной команды России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«По-моему, это хорошо, потому что в данный момент нет вариантов, и лучше играть с кем-нибудь, чем не играть вообще в течение, возможно, многих лет. Играть — самое главное для всех. Если мы посмотрим на состав сборной России в квалификации на чемпионат мира после Евро-2020, то даже там было много новичков, не говоря уже о последних товарищеских матчах. Карпин посмотрит их в официальных матчах. Конечно, надо принимать участие в чемпионате Центральной Азии, если есть такой шанс. И неважно, слабые или неслабые соперники. Иран принимает участие в чемпионатах мира, тот же Узбекистан — хорошая команда. Афганистан, Таджикистан Туркменистан, Кыргызстан — не знаю», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова журналиста.

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.