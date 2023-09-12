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Сборная России

Сегодня, 16:24

Итальянский журналист: «Сборной России надо играть хоть с кем-то»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Микаэль Брага поделился мнением о том, нужны ли товарищеские матчи для сборной России.

«Я думаю так: если в нынешней ситуации находятся какие-то соперники, нужно просто играть с ними. Пускай это сборная Катара, олимпийская сборная Египта с футболистами не старше 23 лет или еще какая-то сборная. Мне кажется, сейчас нужно не задумываться, а играть хоть с кем-то», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1), а 11-го уступила египтянам во втором товарищеском матче (1:2).

Следующую встречу россияне проведут 12 сентября против Катара. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005330985_italyanskiy_jurnalist_braga_sbornoy_rossii_nado_igrat_hot_s_kem-to
Сборная России по футболу
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