Обляков: «Отлично, что меня пригласили в сборную России. Хочется закрепиться»

Сегодня, 12:13
Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился эмоциями от возвращения в национальную команду.
— Каково быть единственным футболистом от ЦСКА в сборной? Не скучно?
— Нет, знаю ребят. Со всеми можно пообщаться.
— Федотов, отвечая на вопрос о том, что сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной, сказал, что армейцы делают ставку на молодняк. А когда из молодежи ЦСКА можно будет увидеть кого-то в сборной?
— Интересный вопрос. Много новичков есть, думаю, им надо еще набраться опыта. Посмотрим, как пойдет.
— Вы вернулись в основную сборную спустя три года. Какие чувства?
— Приятно было, удивлен, давно не вызывали. Отлично, что пригласили. Хочется закрепиться.
— Уже успели прочувствовать все требования Валерия Георгиевича?
— Да, уже где-то начинаю понимать, что требует Валерий Георгиевич.
— В чем главная сила Ирана?
— Пока не разбирали соперника. У иранцев недавно сменился тренер.
— Интересно было бы сыграть со сборной Афганистана?
— Интересный вопрос, конечно. Не знаю. Какая разница? Если надо играть, то будем играть с кем угодно.
— Проще побеждать сборные Ирана, Афганистана?
— Мы выходим играть каждую игру. Каждый футболист выходит, чтобы победить. Не важно с кем он играет. Мы же не выходит против Испании, чтобы проигрывать. А против Афганистана, чтобы выигрывать. И легче или тяжелее — я не знаю.
— Можно ли сказать, что турнир, который будет организован летом — глоток свежего воздуха?
— Наверно, провести турнир с официальными матчами приятнее, чем играть товарищеские игры. Интереснее.
— Сборная России сыграет дома. На сколько это увеличивает мотивацию?
— При своих болельщиках всегда приятнее играть. Они поддерживают, гонят вперед, придают сил.
В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.